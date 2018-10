Una serata in onore di pompieri e volontari

Le amministrazioni di Calci e Vicopisano organizzano una iniziativa per ringraziare chi è intervenuto a spegnere il grave incendio del Monte Pisano

CALCI — Un serata per ringraziare per tutti coloro che sono intervenuti, da tutta la Toscana, per spegnere il grave incendio che ha devastato il Monte Pisano tra il 24 e 26 settembre e per aiutare, soccorrere, sostenere e proteggere la popolazione: organizzazione regionale Aib, protezione civile regionale, vigili del fuoco, operai forestali della Regione, soccorritori, volontari, forze dell'ordine.

L'iniziativa, organizzata dalle amministrazioni di Calci e Vicopisano, si svolgerà a villa Scorzi, a Calci, il 25 ottobre a partire dalle 21.

Saranno presenti tra gli altri, oltre ai Sindaci di Calci e Vicopisano, Massimiliano Ghimenti e Juri Taglioli, e agli amministratori, il presidente della Regione Enrico Rossi e gli assessori regionali Federica Fratoni, Marco Remaschi, la Prefettura di Pisa.

Seguirà, fanno sapere le amministrazioni, una serata dedicata a coloro che stanno intervenendo nelle altrettanto importanti fasi post incendio.