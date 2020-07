Soldi per antincendio e manutenzione dei sentieri

In arrivo un finanziamento di 340mila euro per antincendio boschivo, prevenzione e manutenzione dei sentieri del Monte Pisano

CALCI — Su 69 progetti finanziati dalla Regione Toscana - oltre 400 quelli presentati - ben 5 riguardano il Comune di Calci, che si è aggiudicato il primo, secondo, terzo, undicesimo e ventisettesimo posto per un totale di 340mila euro complessivi di finanziamento per il Monte Pisano. Ma sono ben nove i progetti che riguardano la salvaguardia e la tutela dei monti della Valgraziosa, presentati stamane nella sala consiliare "Rino Logli".

Buona parte dei finanziamenti riguardano la gestione forestale e lo sviluppo della sentieristica all'interno dei boschi, anche con finalità antincendio.

In tutto “340mila euro complessivi di finanziamento - ha commentato l’assessore alla protezione civile Giovanni Sandroni - per migliorare la risposta, in termini di prevenzione, ad eventuali incendi nell'area che è stata risparmiata dal grande incendio del 2018 e quindi, a maggior ragione, da salvaguardare e proteggere con la massima attenzione per sviluppare il turismo sportivo, le passeggiate e la fruizione dei nostri boschi. Non dimentichiamo che un bosco vissuto è certamente un bosco più sicuro”.

Lorenzoni, il sindaco Ghimenti e l'assessore Sandroni

Alla dottoressa Silvia Lorenzoni, dell'ufficio Forestazione e Protezione Civile del Comune di Calci, il compito di spiegare nel dettaglio i progetti sostenuti da questi finanziamenti regionali. “Gli interventi - ha spiegato Lorenzoni - riguarderanno una fascia coprifuoco nella popolosa frazione de La Gabella, la Foce di Agnano, località Il Lato, Monte Cimone e località La Foce. Mi preme sottolineare la tipologia strategica degli interventi finanziati e che saranno quindi realizzati, volti ad interrompere la continuità di combustibile che è stata ed è la causa principale per la quale sul nostro monte un incendio boschivo, senza queste misure preventive e difensive, può diventare un grande incendio forestale come purtroppo accaduto 2 anni fa”.

Parallelamente, con la misura 8.5, il Comune di Calci vedrà finanziato un progetto per il recupero di sentieri del Monte in luoghi incontaminati dove si incontrano anche strutture che un tempo servivano per l'essiccazione delle castagne e che oggi, grazie al recupero, potranno essere utilizzate come luoghi di sosta, ristoro e rifugio per tutti coloro che per sport o per passeggiate e trekking li vorranno percorrere.

“Per un Comune delle nostre dimensioni ricevere questo finanziamento è un’enorme soddisfazione - ha concluso il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti - e la conferma di uno straordinario lavoro della macchina comunale che, oltre a sopperire ad una carenza di personale, ha dimostrato una oculata capacità di attingere risorse nonché di individuare e mappare i rischi più frequenti del nostro territorio. Grazie a questo finanziamento a partire dal 2020 e per i prossimi tre anni riusciremo a prevenire fragilità, propagazione di incendi, dissesto idrogeologico e, al contempo, valorizzare e rendere fruibile la parte più bella del nostro Monte”.

Gli amministratori calcesani hanno anche ricordato che se da un lato continuano gli interventi di ripristino dell'area percorsa dall'incendio del 24-26 settembre 2018, dall’altro non si è fermata la progettazione per gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi nel territorio della Valgraziosa, e molto si deve anche all'impegno dell'ufficio forestazione del Comune di Calci e al "Piano strategico delle opere di difesa AIB" promosso dalla precedente amministrazione.