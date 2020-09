“Dare più forza a Cascina e al territorio pisano”. Numerosa partecipazione a sostegno di Federico Eligi e Bice Del Giudice

CASCINA — «Dare più forza a Cascina e al territorio pisano». È l’appello rivolto da Federico Eligi e Bice Del Giudice, rispettivamente capolista di Italia Viva +Europa alle elezioni regionali e capolista della lista civica Per Voi alle amministrative di Cascina, durante la cena elettorale che si è svolta nel suggestivo scenario del Giardino della Pieve relais alla presenza di tanti sostenitori.

Lo sviluppo, sostenibile, del territorio e la “riconquista” di Cascina i principali temi emersi durante l’iniziativa. «I finanziamenti europei rappresentano la grande opportunità per dare finalmente una svolta allo sviluppo infrastrutturale e non del territorio pisano - sottolinea Eligi -. La capacità progettuale per intercettarli sarà fondamentale per colmare i limiti della provincia di Pisa, per rafforzare i collegamenti con l’area metropolitana di Firenze e per dotare il territorio pisano di moderne e funzionali infrastrutture con l’obiettivo ultimo di fare dell’area pisana un’unica grande realtà da 200mila abitanti e di Pisa il riferimento e il motore produttivo della fascia costiera». In questo quadro Cascina gioca un ruolo di primo piano se sarà capace di riconquistare la forza politica e le capacità progettuali perse con l’avvento della Lega.

«Cascina ha attraversato un periodo di torpore culturale e sociale e oggi la riconquista della città rappresenta una questione di civiltà - evidenzia Del Giudice -. Negli ultimi quattro anni è cambiato tanto, ma sempre in peggio: Cascina ha bisogno di una politica che dia risposte e torni ad essere uno strumento di servizio per i cittadini, deve essere nuovamente una comunità ed offrire nuove possibilità». «A livello regionale e comunale abbiamo scelto di scendere in campo contro i sovranisti - spiega Claudio Salati, coordinatore politico della lista Per Voi -. A Cascina con Bice Del Giudice, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare alla candidatura individuale per creare un centrosinistra più largo ed unito accettando di appoggiare la candidatura a sindaco di Michelangelo Betti, mentre a livello regionale abbiamo aderito alla proposta riformista e progressista di +Europa in alternativa al Movimento5Stelle e contro l’opa lanciata dalla Lega sulla Regione Toscana appoggiando la candidatura di Federico Eligi. La nostra proposta vuole invertire una Toscana fiorentinocentrica per creare una sinergia unica tra la Costa e la città metropolitana di Firenze».