In auto senza patente ma con trapani e flessibili

I carabinieri hanno arrestato un 24enne, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare per reati predatori commessi in Piemonte

CASCINA — Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di Navacchio dopo essere stato sorpreso alla guida di un'auto nonostante gli fosse stata revocata la patente.

L'arresto è avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, provvedimento emesso per reati predatori commessi in Piemonte tra il 2016 e il 2017.

Nell'auto guidata dal giovane sono stati trovati diversi utensili edili: trapani, flessibili, martelli e avvitatori elettrici presumibilmente, secondo quanto riferisce l'Arma dei carabinieri, provento di altri reati.

Dopo le formalità di rito, per il 24enne si sono aperte le porte del carcere.