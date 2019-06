Misericordia, posata la prima pietra - FOTO

La nuova sede sarà inaugurata entro la fine del 2020 e ospiterà il centro polifunzionale per le famiglie e il poliambulatorio

CASCINA — E' stata posata questa mattina la prima pietra della nuova sede della Misericordia di Cascina, che ospiterà il centro polifunzionale per le famiglie e il poliambulatorio.

Tra i presenti alla cerimonia la sindaca Susanna Ceccardi e il consigliere regionale Andrea Pieroni.

"In questi ultimi giorni da sindaco -ha scritto Ceccardi si Facebook- diamo concretezza ad un progetto ambizioso della Misericordia con la posa della prima pietra del centro polifunzionale per le famiglie di Cascina. Sono onorata di essere qua, insieme a tanti volontari del mio territorio. Sono orgogliosa di aver fatto tutto il possibile, come Sindaco, per sostenere questo bellissimo progetto".

"Un progetto ambizioso ed impegnativo - scrive Pieroni su Facebook- che ha meritato il contributo della Regione Toscana di 750mila euro. Un presidio sociale moderno e funzionale per affrontare le criticità ed i bisogni del nostro tempo. Complimenti alla Misericordia di Cascina, al governatore Emilio Paganelli ed a tutti i volontari. Imprese come queste non si realizzano senza il supporto di una comunità sensibile, generosa e solidale. Che Dio ve ne renda merito".