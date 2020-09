Poli, "Puntare su ciclabili e pedonali"

Il candidato a sindaco di "Lavoro, Sviluppo, Ambiente" e M5s punta sul reticolo di strade di campagna del cascinese e sul loro rilancio

CASCINA — "Un punto qualificante del programma riguarda il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Cascina", spiega Fabio Poli.

"E’ all’interno di questo quadro che si colloca la proposta di dover definire dei percorsi ciclabili e/o pedonali sfruttando il reticolo di vie secondarie o utilizzate ai soli fini agricoli (diffuse su tutto il territorio) per renderle fruibili al tempo libero offrendo a tutte/i componenti della comunità cascinese la possibilità di conoscere e incontrare sia le pievi romaniche che le ville (dei nobili di campagna, si sarebbe detto una volta) la cui ricchezza è sconosciuta ai più, oltre a far conoscere meglio il ricco tessuto orticolo che caratterizza la campagna di Cascina. L’idea è quella di coinvolgere, soprattutto, le associazioni degli agricoltori con cui intraprendere un percorso condiviso che renda possibile la realizzazione dell’idea, far intervenire anche autorità quali i carabinieri forestali per arricchire, laddove consentito, i vari percorsi con alberature tipiche della campagna toscana e incentivare un ambiente godibile ed accogliente.La concreta realizzazione di questa previsione darebbe anche una risposta al miglioramento complessivo dell’ambiente in cui viviamo e sarebbe propedeutico all’avvio di nuove attività economiche o al consolidamento di quelle già esistenti (bed and breakfast, attività gastronomiche o di vendita di prodotti nel luogo di produzione). Si creerebbero così dei nuovi posti di lavoro dando un ulteriore e significativa risposta a tale e grave problema che grava sul nostro Paese e, ad oggi, ancor più acuito dalla crisi provocata dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo."