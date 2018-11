Quaranta chilometri di fibra ottica

Sono quelli piazzati a Cascina, sempre più impegnata verso un modello di smart city per favorire imprese e cittadini

CASCINA — Cascina entra nella lista delle città italiane scelte dal gestore TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che grazie alla tecnologia FTTC (Fiber to the cabinet) permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.



L’iniziativa ha l’obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare l’importante comune pisano verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all’offerta turistica e all’entertainment.

Gli ultimi interventi infrastrutturali riguardanti il completamento della rete ultraveloce sono stati illustrati in Comune da Luciano Del Seppia, Assessore all’Ambiente, alle frazioni e alla viabilità, da Patrizia Favale, Assessore al Commercio e alle attività produttive, e da Alessandro Bettini, Responsabile Wholesale Operations TIM Toscana Ovest.

Il programma di cablaggio ha consentito di completare il collegamento della quasi totalità del territorio comunale, con le frazioni di Casciavola, Laiano, Montione, Badia, Musigliano, Navacchio, Pettori, Ripoli, S.Lorenzo alle Corti, S. Prospero, S. Sisto al Pino, S.Stefano a Macerata, Titignano e Zambra; questo oltre a Cascina centro storico, Marciana, S.Frediano, S. Benedetto, S.Casciano, S. Giorgio, S.Anna e San Lorenzo a Pagnatico, già collegati e serviti sin dal novembre 2016.

Il tutto per una copertura complessiva pari a circa 14.000 unità immobiliari,realizzata grazie alla posa di più di 40 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 71 armadi stradali alle centrali di Cascina S.Lucia, Cascina Centro, Navacchio e Musigliano.

Il completamento a Cascina dei servizi in fibra ottica è il risultato dell’investimento da parte della compagnia, pari ad oltre 1milione e 200mila euro.