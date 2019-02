"Shh! We have a plan" debutta a teatro

Avvicinare i bambini all'inglese attraverso il teatro: la nuova produzione infanzia della Fondazione Sipario Toscana onlus

CASCINA — Shh! We have a plan, la nuova produzione infanzia della Fondazione Sipario Toscana onlus, debutta alla Città del teatro. L’appuntamento è per domani alle 17.

Si tratta di uno spettacolo di avvicinamento all’inglese attraverso il teatro, il gioco e la musica, con la regia e adattamento Denise Rinehart, con Daniela Scarpari, Denise Rinehart e Ellie Young al violoncello elettrico.

Shh! We have a plan tocca il tema della natura e dell'importanza del rispetto dell’ambiente. Lo spettacolo è stato creato in inglese, utilizzando l’omonimo libro illustrato di Chris Haughton. La performance è stata creata appositamente per un pubblico di età compresa tra 3 e 8 anni.