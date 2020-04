Tariffe scolastiche cancellate per marzo e aprile

Si tratta di un aiuto alle famiglie pensato e deliberato dalla giunta. Le tariffe cancellate sono quelle riguardanti nidi comunali, scuolabus e mensa

CASCINA — La giunta comunale ha deliberato l’esenzione dal pagamento dei servizi scolastici e dei nidi d’infanzia comunali nel periodo in cui sono stati chiusi.

“Vista la situazione attuale – ha spiegato il sindaco facente funzioni, Dario Rollo – ci è sembrato doveroso intervenire in maniera concreta a sostegno delle famiglie della nostra città. Per coloro che fruiscono di trasporto scolastico, ristorazione e nido d’infanzia, sarà quindi prevista l’esenzione completa dal pagamento delle rispettive rette e tariffe per i mesi in cui l’erogazione dei servizi risulta sospesa per effetto dei decreti emanati in queste settimane. Pertanto, i mesi di marzo e aprile non saranno bollettati. Una manovra che vale 290mila euro di mancate entrate per l’ente comunale".

"Stiamo lavorando per esentare anche tutti gli altri mesi fino al termine dell’anno scolastico - ha aggiunto Rollo -. Contemporaneamente stiamo valutando anche come rapportarci con le società, associazioni e cooperative che gestiscono i servizi scolastici al fine di aiutarli concretamente. Siamo in attesa di una comunicazione della Regione Toscana che abbiamo già interpellato da tempo”.