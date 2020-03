Covid-19, 124 casi nell'area pisana

Erano 101 ieri nell'area tra Pisa, Valdera e Valdicecina. Si registrano dunque nuove positività al tampone. 1330 i contagiati in Toscana

PISA — Cresce ancora il numero dei casi positivi al Covid-19 nell'area della Usl Toscana nord ovest che copre la provincia di Pisa ( il capoluogo, l'area pisana, Valdera, Valdicecina, ma non il Cuoio che fa capo all'Ausl Toscana centro ): oggi siamo arrivati infatti a 124 casi positivi rispetto ai 101 di ieri ( più 23 dunque ).

Per quanto riguarda i contagi nella Regione, superata abbondantemente quota mille ( siamo a 1330 con 277 casi nelle ultime ore ), mentre crescono anche i decessi ( in totale sono 22, cinque nelle ultime ore ), con due di questi che sono avvenuti a Pisa nei giorni scorsi.

Dal monitoraggio giornaliero sono invece 10.140 le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana, di cui 4.146 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl. Di questi ultimi, 1.817 persone sono nella Asl nord ovest (Lucca - Massa Carrara - Pisa - Livorno).