Covid-19, primo morto, casi totali a Pisa sono 6

In totale nella provincia sono 16 i tamponi risultati positivi. A Cisanello il primo deceduto in Toscana, è un anziano con patologie pregresse

PISA — L'Ausl Toscana nord ovest ha reso noti i numeri dei nuovi contagiati e di quelli già accertati nei giorni scorsi.

Oggi c'è da registrare il primo morto in Toscana, è un uomo di 79 con patologie pregresse, spirato all'ospedale di Cisanello.

A Pisa i positivi al Covid-19 sono sei in totale. In tutta la provincia sono sedici.

I nuovi contagiati:

Pisa città (2). Sono due i nuovi contagiati di oggi: un uomo di 41 anni, di Pisa e un uomo straniero. Entrambi sono ricoverati a Malattie infettive a Pisa.

In provincia di Pisa (3). Sono tre i nuovi contagiati di oggi, un uomo e una donna di Calcinaia, 45 e 44 anni e un uomo di 59 anni di Santa Maria a Monte. I primi due sono ricoverati a Livorno, a Malattie infettive. Il terzo è a casa in isolamento domiciliare.

I contagiati già accertati nei giorni scorsi e le loro condizioni:

Pisa città (4). C'è un uomo di 40 anni di cui non si conosce ancora il domicilio. E' ricoverato in Malattie infettive a Pisa. Tra i già conteggiati anche il 79enne, primo deceduto della Toscana. Era ricoverato a malattie infettive a Pisa, dove è spirato oggi. Altro positivo è l'uomo di 43 anni, operaio di nazionalità polacca residente a Pisa. E' ricoverato in Malattie infettive a Pisa. Ultimo è un giovane di 21 anni, di Pisa, risultato positivo ad un tampone ed emerso per verifiche incrociate tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e l’Asl Toscana nord ovest. Il ragazzo si trova a casa.

In provincia di Pisa (7). I sette positivi sono una donna di 56 anni, residente a Volterra, è a casa. Un cittadino di 59 anni, di Cascina. Anche lui è a casa. Ci sono poi due cittadini residenti a San Giuliano Terme, marito e moglie, entrambi di 58 anni. Anche loro sono nella propria abitazione. Un altro cittadino di San Giuliano Terme (Pisa), di 38 anni, è ancora ricoverato in Malattie infettive a Pisa. Ultimi due casi nella provincia sono marito e moglie (lui di 60 anni, lei di 65), residenti in Valdera. Sono entrambi a casa.