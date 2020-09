Covid, 38 casi in più in provincia di Pisa

«Grazie alle mie due lauree...» Il tenente colonnello che si autoelogia in diretta idolo del web

Sale ancora il numero dei contagi sul territorio pisano. Se ne contano 38 nelle ultime ore, 143 quelli in Toscana. Nessun decesso

PISA — 38 nuovi casi Covid in provincia di Pisa. Tra questi, come segnala la Usl, ce ne sono dieci nell'area pisana e 24 in Valdera. E' il dato più alto registrato nelle ultime settimane. Diventano così 1327 i contagi da inizio emergenza.

In Toscana ci sono stati 143 nuovi casi registrati ( età media 39 anni ) con nessun decesso.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.686 (70,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 668.896, 8.651 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827, +4,7% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 109 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).