Covid, ancora positivi a Pisa e Cascina

Sette casi nel capoluogo e due a Cascina. Un caso segnalato anche a Fauglia. La Usl fa il punto sugli ultimi contagi in area pisana

PISA — Dieci casi Covid positivi rilevati nelle ultime ore sull'area pisana.

Ecco il dettaglio fornito dalla Usl: Cascina 2, Fauglia 1, Pisa 7.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest ( Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara ) sono in totale 22, di cui 5 in Terapia intensiva.

Dal monitoraggio giornaliero su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi sono 3395 (+130 rispetto ad ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.