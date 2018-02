Ermete Realacci rilancia il suo legame con Pisa

Il parlamentare uscente del Pd, escluso dalle candidature, sarà in città nei prossimi giorni:"Ho un legame con Pisa e sono iscritto al pd pisano"

PISA — Ermete Realacci, nelle scorse ore, ha affidato le sue riflessioni ad un lungo post su facebook ( lo trovate sotto l'articolo ) dove, in sostanza, ribadisce che, pur non ricandidato, non farà mancare il suo impegno con il partito in una campagna elettorale che definisce "Difficile".

"Ovviamente voterò PD e mi auguro un risultato positivo: sono presenti nelle liste moltissime persone di grande qualità e, se sarà possibile, cercherò di aiutarle nelle prossime settimane", ha scritto Realacci.

Concetto ribadito a QuiNewsPisa:"Ho un legame forte con Pisa, sono iscritto al Pd pisano al circolo Pisa Centro e non verrà meno il mio impegno sul territorio in campagna elettorale".

Realacci fu eletto per la prima volta come deputato dell'Ulivo nel 2001 nel collegio pisano e nel 2006 bissò l'elezione in Toscana. Ha sempre mantenuto uno stretto rapporto con la realtà politica pisana, tanto da essere nominato, alcuni mesi fa, a capo di un comitato di "saggi", individuati dal Pd locale, per traghettare il partito verso le elezioni comunali facendo una campagna di ascolto sul territorio.

Oggi, il consigliere regionale e vicesegretario regionale Antonio Mazzeo, nella sua newsletter, ha citato Federico Gelli ( il deputato pisano, anche lui non ricandidato ) e Ermete Realacci:"In questa squadra mancano tante persone, amici prima ancora che compagni di partito, che erano già presenti in Parlamento e che avrebbero meritato la riconferma. Tra loro penso, in particolare, a Federico Gelli ed Ermete Realacci che in questi anni hanno profuso un impegno straordinario ed ottenuto grandi risultati rispettivamente nel settore della sanità e dell'ambiente. Io credo che in un grande partito serio e responsabile come è il PD sia un dovere che persone della loro qualità e del loro valore continuino ad essere valorizzate e ad avere un ruolo da protagonista."

Realacci ha aggiunto che sarà a Pisa nei prossimi giorni per partecipare ad un iniziativa promossa dall'Università sulle start - up e che darà supporto alle candidature del Pd sul territorio a Camera e Senato.