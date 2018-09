Torna la tradizionale corsa dei carretti

Torna domenica, nella frazione di Fauglia, la tradizionale manifestazione storico folkloristica che stavolta ha un numero record di partenti

FAUGLIA — A Luciana , frazione del comune di Fauglia, domenica 23 Settembre ritornerà la tradizionale corsa dei carretti, la manifestazione sportivo folkloristica dedicata agli amanti della velocità in discesa.

Una gara dove è protagonista la fantasia dei costruttori dei mezzi e l'abilità dei piloti che si dovranno lanciare a grande velocità , lungo il percorso cittadino.

Ammessi alla gara varie tipologie di carretti: carretti con ruote in gomma folkloristici sia con equipaggio singolo che biposto, kart senza motore, drift trikes (dei particolari tricicli da discesa), graivity bike ed infine i classici carretti a cuscinetti.

Per essere ammessi alla competizione che è organizzata dalla Cooperativa Sport Ambiente e Cultura di Luciana, i carretti devono essere dotati di un ottimo impianto frenante, avere sagome e profili arrotondati ed ovviamente nessun propulsore che non sia la forza di gravità.I carretti locali gareggeranno nella modalità di gara dello “scozzo a 2” , ossia quello di una gara a match race a coppia dove sono previste le batterie di selezione per arrivare alla finale e decretare il vincitore della categoria paesana, mentre i carretti provenienti al di fuori del comprensorio gareggeranno a cronometro dove per stilare la classifica verra' presa in esame la somma delle due migliori prestazioni cronometriche di ciascun pilota.

Per questa edizione si registra un record di iscrizioni, infatti sono arrivate ben 60 adesioni di carretti per un totale di 63 piloti.

Sono arrivate iscrizioni da varie località del comprensorio pisano: Pontedera,Santa Maria a Monte, Peccioli, Buti, Vecchiano ed in generale da tutta la Toscana, con una particolare concentrazione di adesioni pervenute da piloti casentinesi ed è giunta persino un'iscrizione da un pilota della provincia di Parma.Il percorso di gara è lungo 700 metri con una pendenza media dell'8%, si snoda interamente lungo le vie paesane della frazione di Fauglia, la partenza è prevista dal parcheggio della Chiesa di Santa Lucia e l'arrivo è situato in fondo a Via Comunale di Luciana.

l programma della gara prevede 4 discese cronometrate: il via alla prima discesa sarà dato alle ore10.00 , alla seconda discesa alle 11.30, pausa pranzo per poi riprendere la corsa con la terza discesa alle ore 15.00 ed infine la quarta e conclusiva discesa alle ore 16.30 .Non mancherà lo spettacolo con staccate e sorpassi, il Comitato Organizzatore predisporrà delle misure di sicurezza costituite da balle di paglia nei punti più insidiosi del tracciato in modo di attutire gli impatti di eventuali uscite di pista.

Il Comitato Organizzatore inoltre raccomanda al pubblico di fare attenzione al passaggio dei carretti, di stare ai lati della strada in posizioni sicure e di limitare il più possibile l’attraversamento, l'ingresso alla manifestazione è gratuito