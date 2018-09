Pd, Gelli si ritira e appoggia Bonafè

Allo scadere dei tempi per presentare le candidature a segretario regionale, l'ex deputato pisano si è fatto da parte: "Dividerci sarebbe un errore"

FIRENZE — Ieri sera sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature a segretario regionale del Pd della Toscana.

Alla fine alla commissione per il congresso sono pervenute solamente due candidature: quella della europarlamentare Simona Bonafè, sostenuta tra gli altri da Matteo Renzi, e quella di Valerio Fabiani, referente regionale della corrente di Andrea Orlando. Non si è invece candidato l'ex deputato pisano Federico Gelli, che alla fine ha preferito sostenere Bonafè, il cui nome era circolato come possibile nome indicato dai cosiddetti ''renziani critici''.

"Ho deciso di contribuire al futuro del Partito Democratico della Toscana per concretizzare le tante proposte dei cittadini, elettori e amministratori che in questi giorni e ore mi hanno sostenuto, incoraggiato e spronato. Ho deciso di farlo a fianco della candidata alla segretaria regionale Simona Bonafé _ha commentato l'ex deptato pisano -. Dalle sconfitte ci sono due modi per rialzarsi. La prima è quella di continuare a piangersi addosso. La seconda è quella di avere il coraggio di imparare dalle sconfitte e rimettersi in cammino. Ed io lavorerò affinché il Pd si rimetta in piedi e torni a camminare fra la gente".