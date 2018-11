Soldi europei per agricoltori colpiti da incendio

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi relativamente al disastroso incendio che ha colpito i Monti Pisani

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, relativamente al disastro che ha colpito i Monti Pisani, pur esprimendo rammarico per il mancato riconoscimento da parte del governo dello stato d'emergenza nazionale, ha aggiunto che "la Regione ha avviato le pratiche che ci consentiranno di utilizzare i fondi europei per ristorare gli agricoltori colpiti.

Siamo in attesa di un semaforo verde da Roma. Anche se il ministero dell'agricoltura decidesse di non destinarci risorse aggiuntive, sarebbe sufficiente ottenere da parte del governo questa autorizzazione.

La Regione Toscana ha infine attivato la medesima procedura per la conta dei danni in agricoltura anche per le precipitazioni e il maltempo del 28, 29 e 30 ottobre. Anche a questo riguardo ci aspettiamo che a fine mese, quando avremo un quadro preciso dei danni, il governo ci autorizzi a spendere le risorse europee e ne aggiunga di proprie".