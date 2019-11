Arno in piena, ponti chiusi

Piena dell'Arno, disposta la chiusura progressiva dei ponti cittadini. Rimangono aperti quello dell'Aurelia, alle Bocchette, della Vittoria e Cep

PISA — Per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura progressiva al traffico veicolare e pedonale dei ponti cittadini sull'Arno. Vengono chiusi in via precauzionale Ponte di Mezzo, Ponte della Fortezza, Ponte della Cittadella e Solferino, mentre rimangono aperti al traffico veicolare il Ponte dell'Aurelia, Ponte alle Bocchette, Ponte della Vittoria e quello del Cep.

Il Ponte di Mezzo sarà l'ultimo a essere chiuso al passaggio pedonale.

"Attualmente l’altezza all’idrometro di San Giovanni alla Vena a monte di Pisa è di 10 cm superiore a quella del 2014 quindi si può stimare una altezza a Pisa di poco superiore a quella del 2014 pari a più di 5 m szi. ( sopra zero idrometrico ) all’idrometro di Pisa a Sostegno", fa sapere il centro funzionale della Regione Toscana nel suo ultimo bollettino.