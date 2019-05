La Sinistra, Ginevra Bompiani a Cascina

Iniziativa politica di La Sinistra in vista delle elezioni europee con la presenza a Cascina della scrittrice Ginevra Bompiani

CASCINA — Si svolgerà giovedi' 23 maggio alle ore 18 presso la Libreria Caffetteria Gini di Cascina sulla via Tosco-Romagnola 266 l'iniziativa pubblica di presentazione della lista La Sinistra alle elezioni europee del 26 maggio. Prenderà la parola Ginevra Bompiani.

Classe 1939, nata a Milano, scrittrice, saggista, traduttrice e fondatrice di una casa editrice (la "Nottetempo"), Bompiani è candidata al parlamento europeo per la lista La Sinistra nella circoscrizione dell'Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio). Docente di letteratura inglese presso l'Università di Siena per più di vent'anni, ora vive a Roma. Ha scritto e scrive libri narrativi e saggistici, fra i quali: Le specie del sonno, L’Incantato, L’orso maggiore, Lo spazio narrante, L’attesa, L’amorosa avventura di una pelliccia e di un’armatura, L’Età dell’argento, La Stazione Termale. Il suo testo Il ritratto di Sarah Malcolm è stato pubblicato in Francia. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.