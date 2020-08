Matteo Salvini a Marina di Pisa

Ricerche Gioele, i volontari trovano un cappellino ma non è del bambino

Il segretario federale della Lega sarà domattina a Marina di Pisa, in piazza delle Baleari, assieme alla candidata presidente della Regione Ceccardi

PISA — Matteo Salvini torna sul litorale pisano. Dopo la tappa di Tirrenia di qualche giorno fa, ecco l'appuntamento di Marina di Pisa in programma domani, venerdì, alle 9 e 30.

Il luogo scelto è la rinnovata piazza delle Baleari. In sua compagnia, al gazebo della Lega allestito in zona, ci sarà la candidata alla presidenza della Regione Toscana per il centrodestra Susanna Ceccardi.