Parte il Pisa Mosca giornaliero

Da aprile a fine ottobre l'aeroporto Galilei sarà collegato con la capitale russa. La soddisfazione del sindaco Michele Conti

PISA — "È un’ottima notizia che la compagnia aerea Pobeda Airlines – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti - abbia deciso di rafforzare la sua presenza scegliendo l’Aeroporto Galilei come scalo per il volo giornaliero Pisa-Mosca da aprile a fine ottobre".

"Si conferma l’importanza del Galilei nel garantire collegamenti con un paese che dimostra grande interesse verso la nostra regione, sia in termini di turismo che commerciali. I dati confermano questo interesse: nel 2018 la Russia è stata il primo tra i paesi non europei per presenze turistiche nella nostra città con il 5,6%, seguito dagli Stati Uniti con il 3,8% e Cina 2,9%. Da Pisa, i cittadini russi, raggiungono le località della costa e le città d’arte in tutto il resto della Toscana", conclude il sindaco.