Fontana: "Decisioni del governo su Lombardia non vengano prese sui dati di 10 giorni fa"

Attualità venerdì 06 novembre 2020 ore 14:56

"Al Pronto Soccorso solo per le urgenze"

L'invito è rivolto a tutti i cittadini:"Recarsi in Pronto Soccorso solo in caso di urgenze non differibili e non gestibili dal proprio medico"