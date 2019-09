Allerta meteo per mare mosso e mareggiate

La sala regionale di protezione civile ha emesso un'allerta meteo in codice giallo che riguarda la costa nord della Toscana

PISA — Mari mossi e molto mossi in Toscana a nord dell'Elba per oggi, domenica 8 settembre, con possibili mareggiate, in particolare a partire dal tardo pomeriggio e fino alla mattina di domani, lunedì 9 settembre. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità, con codice giallo proprio per mareggiate: riguarderà, come si è detto, la costa toscana centro settentrionale (costa Etruria, foci Arno e Serchio, Versilia, isola d'Elba).

Per domani, lunedì, è previsto ancora mare molto mosso o agitato su arcipelago e costa centrale nella notte, poi in attenuazione.

L'instabilità, causata dal transito di aria fredda, potrà causare ancora, nella giornata di oggi, temporali sparsi sulle zone settentrionali ed in particolare su quelle di nord ovest.

Lunedì 9 possibili temporali, nella notte, sulle zone settentrionali, con occasionali colpi di vento e grandinate.