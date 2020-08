Annullata la spiaggiata di Ferragosto

La tradizionale spiaggiata di Ferragosto al Bagno degli Americani è annullata. Ecco le motivazioni dei responsabili delle struttura

PISA — La classica spiaggiata di Ferragosto in programma domani, venerdì 14 agosto, al Bagno degli Americani è annullata.

"Alcuni episodi accaduti anche in Toscana negli ultimi giorni e il testo, pienamente condivisibile, dell'ordinanza del 12 agosto del presidente della Regione Toscana ci portano a ispirarci alla maggior prudenza possibile", hanno spiegato i responsabili della struttura

"La spiaggiata al Bagno degli Americani è vòlta a dare ordine e servizi a quanti (migliaia in tutto il litorale) vogliano ogni anno passare la notte sul mare. Oggi l'emergenza sanitaria ci porta a non contraddire questi princìpi ma a non creare, con la musica dal vivo e riprodotta, ulteriori presupposti per assembramenti che vanno assolutamente evitati.

La serata del 14 agosto sarà quindi una normalissima serata da trascorrere al Bam in compagnia, rispettando come sempre le regole, ma senza eventi particolari: sono per questo cancellati il concerto e il dj set. Bar e ristorante saranno come tutte le sere operativi e a disposizione, mentre dal canto nostro rafforzeremo il nostro impegno per la sicurezza di tutti in spiaggia.

Adotteremo pertanto tutte le misure riportate dalla normativa in vigore di contrasto al Covid-19 e quelle contenute nell'ultima ordinanza: utilizzeremo i termoscanner all'ingresso e adotteremo tutte le misure di sicurezza necessarie. Abbiamo da poco vissuto il dramma del lockdown e della malattia e siamo coscienti che un corretto comportamento da parte di tutti può risparmiarci esperienze che non vogliamo ripetere in futuro.

Ci scusiamo per il poco preavviso ma, come abbiamo visto, il Covid-19 non fa distinzioni e non dà preavviso del suo apparire e del suo ritorno".