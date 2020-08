Antonio Mazzeo inaugura il comitato elettorale

Il consigliere regionale Pd uscente e ricandidato nella circoscrizione provinciale pisana lancia il suo slogan "La salute prima di tutto"

PISA — Dieci grandi temi per la provincia di Pisa, a partire da un grande investimento per la fruibilità dell'Arno, presenza capillare e costante sul territorio "nel pieno rispetto delle regole sanitarie" e una campagna di crowdfounding per finanziare, alla fine della campagna elettorale, anche la piantumazione di nuovi alberi. Sono questi i temi principali lanciati da Antonio Mazzeo che ieri mattina, a quattro settimane dal voto, ha inaugurato il suo comitato elettorale in Corso Italia 71 a Pisa.

"In questa campagna elettorale dobbiamo mettere la prudenza e la salute al primo posto" ha esordito Mazzeo, spiegando che sarà quindi una campagna anomala. "Per parte nostra eviteremo ogni possibile occasione di assembramento incontrollato e chiederemo sempre e comunque il rispetto delle regole e l uso della mascherina. Vedere ieri a Marina di Pisa e Pontedera decine di persone accalcate intorno a Salvini senza alcuna protezione lo trovo irrispettoso e irresponsabile dopo tutto quello che abbiamo passato. Ed è ancora più grave che quel comportamento sia tenuto da chi vorrebbe sostituire il modello sanitario toscano con quello lombardo. Questa è una delle grandi differenze che ci contrappone alla destra: la Lega vorrebbe portare in Toscana il modello Fontana della Lombardia nella gestione emergenza e post emergenza, noi difendiamo e difenderemo sempre il modello Toscana che ci ha permesso di tutelare la salute delle cittadine e dei cittadini toscani".



Mazzeo ha quindi spiegato che in questo mese presenterà sul territorio "10 grandi temi per la provincia di Pisa nati grazie al contributo e alle idee di tante persone". Il primo è quella relativo all'Arno. "La Pisa che immagino nei prossimi 5 anni è quella che guarda al mare e renderà l'Arno sempre più un perno infrastrutturale del territorio. Se nella scorsa legislatura abbiamo investito quasi 30 milioni per la sua messa in sicurezza attraverso lo Scolmatore e il bacino di Roffia ora dobbiamo lavorare per farne una leva di sviluppo: il primo obiettivo sarà dunque rendere navigabile l'ultimo tratto del fiume, dal centro storico fino a Marina, per farne una nuova via di comunicazione sostenibile attraverso, ad esempio, l'uso di battelli elettrici. Grazie ai fondi regionali abbiamo già reso fruibile il Canale dei Navicelli e, altrettanto, anche usando le risorse europee del Recovery Fund, possiamo e vogliamo fare con l'Arno".



Mazzeo ha annunciato che dalla prossima settimana, sul suo sito www.antoniomazzeo.it, sarà attiva una campagna di crowdfunding attraverso cui, in modo assolutamente trasparente, chi vorrà potrà contribuire a finanziare la sua campagna elettorale, anche con piccolissime donazioni.