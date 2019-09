Nella zona di Pisa lo strappo di Matteo Renzi sembra non avere fatto proseliti. Mazzeo è stato da sempre il leader dei "Renziani"

PISA — Antonio Mazzeo resta nel Pd. Il consigliere regionale, leader della componente "renziana" della provincia di Pisa, dopo avere lanciato ieri un appello all'unità del partito, oggi ha ufficializzato la sua scelta:

"Oggi Matteo Renzi sceglie di continuare il suo percorso con un altro soggetto politico.

E’ una scelta che rispetto, ma che non condivido perché fallisce il progetto di riunire tutti i riformisti sotto un'unica casa.

Io, insieme a tanti amici con cui ho camminato insieme in questi anni ed a migliaia di iscritti e militanti, continuerò ad abitare la casa del Partito Democratico e ci metterò tutto il mio impegno e le mie energie perché continui ad essere il luogo dove far vivere quel percorso riformista che da anni condividiamo e l’idea di una Italia (e di una Toscana) più equa, più sostenibile, più sicura con più lavoro e più opportunità per tutti. Un Partito Democratico che sappia continuare a portare avanti con forza la sua vocazione originaria di fare, dunque, "un'Italia unita, moderna e giusta".

Al momento, tra gli esponenti locali di primo piano del partito a Pisa, non risultano passaggi nelle fila del nuovo soggetto renziano.