Arriva CreaBellezza 2019

Evento Cna benessere per acconciatori ed estetiste e con la seconda edizione nazionale a tema trucco e parrucco. Appuntamento il 7 ottobre

PISA — A Pisa il 7 ottobre 2019 presso il Centro Meeting "Gusto in Tempo", adiacente il B&B Hotel di Ospedaletto-Pisa in via Scornigiana,1 dalle ore 9,00 alle ore 17,00, si rinnova l’appuntamento con CREABELLEZZA 2019, nata originariamente a Pisa nel 2002 e poi cresciuta fino all'attuale 15^ edizione e diventare un format adottato anche a livello nazionale da CNA .

Nel tempo sono cambiate le formule, ma sempre al centro dell’obiettivo c’è quello di offrire un momento di aggiornamento tecnico e professionale, di proporre spunti sulle tendenze del mercato, sulle mode e sulle ultime novità, ai professionisti del settore benessere, acconciatura e estetica.

Gli organizzatori Carlo Musto, Presidente Acconciatura CNA Pisa e Antonella Orsini, Presidente Estetica CNA Pisa con il coordinatore dell’Unione Benessere Marcello Bertini hanno allestito una giornata densa di momenti diversi che coniuga l'espressione dell'arte del benessere a 360 gradi: infatti non mancheranno anche momenti di musica, musical, cabaret e body painting.

“CNA Benessere e Sanità della provincia di Pisa,- spiegano gli organizzatori, ha organizzato l’edizione "Crea Bellezza 2019", come un seminario di moda, capelli, estetica e trucco cui è affiancato parallelamente un concorso, ispirato al mondo del cinema, aperto alle imprese e alle scuole di settore della provincia. Questo sarà il momento più spettacolare: un talent show, ovvero una sfida a colpi di talento, creatività e passione per far emergere gli hairstylist e i make-up artist di domani e confermare artisticamente i valori dei professionisti delle nostre imprese locali. Bisogna inoltre ricordare che quest'anno celebrando i 70 anni di Cna Pisa, essa è proprio la risultante di una azione associativa che ha le sue più antiche radici nella Società di Mutuo Soccorso tra Parrucchieri per Uomo del Comune di Pisa, sorta a difesa di quella categoria nel lontano 1896. Infatti il nucleo portante del gruppo di artigiani che nel 1949 costituirono la CNA di Pisa era composto prevalentemente da Barbieri. Qualche anno dopo furono create anche La Cooperativa Rifornimento Parrucchieri e le Accademie degli Acconciatori per Uomo (ANAM) e per Donna (UNFASS)”.

Il presentatore della giornata è Marco Vincent (collaboratore di Tv 50Canale Pisa) ed interverranno al meeting oltre agli acconciatori ed estetiste di Pisa e provincia con gli addetti ai lavori, anche altri colleghi della Toscana ed oltre (come ad esempio ospiti di Cna Nazionale). I giurati esperti del settore per il concorso sono espressione dei vertici di Cna locale, regionale e nazionale dei settori di acconciatori, estetica e moda.

Partecipano al talent oltre ad una rappresentanza di imprese pisane anche 6 Scuole di acconciatori ed estetiste del territorio della provincia di Pisa. Creabellezza 2019 beneficia del patrocinio di: Regione Toscana, Provincia e Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa, Camera Italiana dell'Acconciatura.

Il talent seguirà lo schema già sperimentato con successo lo scorso anno dove i team in gara sono formati da parrucchiere, estetista e modella. “Come Cna Benessere Pisa tra l'altro, con grande orgoglio – sottolineano Orsini e Musto- difenderemo il titolo nazionale in carica vinto nella sezione scuole, nella finalissima di Roma lo scorso dicembre. Il nostro scopo - specificano Carlo Musto ed Antonella Orsini – non è solo quello di sensibilizzare i futuri nuovi talenti del settore a vivere la professione con passione e spirito di collaborazione , sapendo che, comunque andrà, per la loro dedizione ed il loro impegno, sarà un successo, ma anche che il successo professionale non arriva appunto senza passione, dedizione ed un costante aggiornamento. Il tutto unito alla capacità di lavorare in team, una dote indispensabile nel settore benessere. Ed è questo lo spirito più autentico di Creabellezza il talent organizzato da CNA Benessere e Sanità Nazionale per far emergere i talenti della professione del benessere (acconciatura ed estetica) e per dare una occasione di aggiornamento a chi lavora nel settore”. Matteo Giusti presidente CNA Pisa ha sottolineato “il valore locale e nazionale di un evento nato a Pisa che non è mai rimasto fermo su una formula, ma coerentemente con il suo intento di fornire i trend più profondi che muovono queste professioni, ogni volta si trasforma e sperimenta formule ed esperienze nuove”.