Assolti e prosciolti i medici low cost

Il Gup ha annullato l'inchiesta di Procura e Nas di Livorno respingendo l'accusa di corruzione per 18 tra pediatri e informatori

PISA — Assolti e prosciolti dall'accusa di corruzione le 18 persone, tra pediatri e informatori scientifici, coinvolti nell'operazione Medici low cost.

Secondo il giudice dell'udienza preliminare, l'inchiesta di Procura e Nas di Livorno che accusava gli indagati di aver spinto neo mamme all'acquisto di latte in polvere in cambio di viaggi pagati dalle case produttrici, è da annullare. Solo due rinvii a giudizio per false fatture.

L'inchiesta partì nel giungo 2013, sulla base di alcune segnalazioni anonime. Le indagini dei carabinieri portarono a 18 ordinanza di custodia cautelare nei confronti di pediatri e informatori scientifici, moltissimi toscani, con l'accusa di aver spinto neo mamme all'acquisto di certe marche di latte in polvere ottenendo in cambio benefici (viaggi, tv, pc) alle case produttrici.