Cambiamenti 2019, vince l'ormeggio ecologico

L'idea di un ormeggio che produce energia ha permesso a Seares Srl di aggiudicarsi la selezione pisana del concorso per l'innovazione promosso da Cna

PISA — Sono ben quattro le imprese pisane selezionate per la fase regionale toscana del premio per l'innovazione promosso da Cna, Cambiamenti 2019, che a sua volta precede la selezione finale a livello nazionale. A vincere il contest pisano - la proclamazione è avvenuta ieri alla Camera di Commercio - è stata Seares srl ,start-up che ha ideato, progettato e brevettato un dispositivo che agisce come supporto agli ormeggi delle imbarcazioni che recupera energia dal moto ondoso e produce energia elettrica, aumentando sia la sicurezza che il comfort a bordo.

Alla Seares è stato anche assegnato un premio, in servizi e consulenze erogate da CNA servizi srl di Pisa fino a un valore di mille euro.

Seares l'ha spuntata fra i dieci partecipanti, davanti a Emotions Srl e Anna Clouf Pelletterie, secondi ex-aequo, e Tuscan Street Food, al terzo posto.