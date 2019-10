Libro Mazzeo in Comune, attacchi e repliche

Il sindaco attacca Mazzeo: "Un pretesto per aprire la sua personale campagna elettorale per le prossime Regionali", il consigliere replica

PISA — Oggi, nella sala Baleari del Comune di Pisa, il consigliere regionale del Pd Antonio Mazzeo ha presentato il suo libro "Controcorrente". L'iniziativa si è svolta con il patrocinio del Comune di Pisa, ma poco prima del suo inizio, il sindaco di Pisa Michele Conti ha scritto un post su Facebook: "Si scopre - ha scritto il primo cittadino- che il consigliere Mazzeo utilizza il pretesto della presentazione del suo libro autocelebrativo per aprire la sua personale campagna elettorale per le prossime Regionali".

"Quando sul tavolo della mia scrivania, quella del Sindaco pro tempore della città, è arrivata la richiesta di patrocinio da parte di un Consigliere Regionale unitamente a quella di utilizzo della Sala delle Baleari, non ho esitato neanche un secondo a concederle entrambe, confidando che la richiesta fosse stata formulata per fini istituzionali - si legge nel post di Michele Conti- Invece si scopre, leggendo anche i quotidiani di stamani, che il consigliere Mazzeo utilizza il pretesto della presentazione del suo libro autocelebrativo per aprire la sua personale campagna elettorale per le prossime Regionali, organizzando di fatto una manifestazione politica con i suoi amici di partito. Credo che se queste erano le premesse e le finalità, Mazzeo non avrebbe dovuto chiedere la sala dove si svolge il maggior consesso democratico della città, ma doveva prenotare a sue spese una sala conferenze di un albergo come fanno da sempre i candidati di tutti i partiti".

"Io ovviamente non sarò presente all’iniziativa politica - ha scritto Conti-e mi rammarico per la condotta di Mazzeo, non tanto per aver approfittato della mia buona fede, ma per la mancanza di rispetto nei confronti dell’istituzione che rappresento".

In mattinata c'era stato un altro duro attacco, stavolta da parte del deputato leghista Ziello, che aveva parlato di "Fallimenti personali" del consigliere regionale, espressione alla quale lo stesso Mazzeo aveva replicato:"

Un deputato pisano attacca stamani il sindaco (del suo stesso partito) e il Comune per aver dato il patrocinio alla presentazione del mio libro.

C'è, in questo attacco al solito sguaiato e pieno di insulti, tutta la sua concezione padronale del potere e delle istituzioni, come se il Comune fosse cosa sua e non la casa di tutti i pisani.

Ed evidentemente ha letto di cosa si parla e ha talmente paura dei contenuti del cambiamento di cui parliamo che preferisce inventare un attacco a alzo zero sul contenitore."