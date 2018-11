Controlli centro stazione, chiusa una attività

Arrestati due italiani pregiudicati, sorpresi a rubare all'interno di una attività commerciale. Sequestrati anche quaranta chili di alimenti

PISA — I militari hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso due italiani pregiudicati, residenti a Pisa, sorpresi nel corso della nottata all’interno di un esercizio commerciale specializzato nella vendita di casalinghi, giocattoli, cartoleria e brico, mentre tentavano di portare via della merce.

Tutta la roba è stata recuperata e restituita al proprietario dell’attività.

Nel corso dei controlli da annotare anche sei denunce ad altrettante persone per vari reati.

Il dispositivo impiegato nel controllo straordinario è stato incrementato con la componente specializzata dei Carabinieri del NAS di Livorno che ha svolto ispezioni e controlli presso alcuni esercizi commerciali presenti nell’area della stazione ferroviaria, elevando complessivamente due sanzioni amministrative e disponendo, unitamente a personale sanitario dell’Azienda USL Toscana Nord intervenuto sul posto, la chiusura di un’attività di esercizio commerciale per la somministrazione di cibi per carenze igienico – sanitarie.

In particolare veniva accertato il mancato rispetto della tracciabilità degli alimenti e venivano sottoposti a sequestro, per la successiva distruzione, circa 40 chili di alimenti sprovvisti di etichette.