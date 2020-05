Covid, nuovi casi in netto calo, più guariti

Il dato provinciale pisano combacia con quello regionale, dove si registra il calo dei nuovi casi, più guarigioni e meno ricoveri

PISA — Due nuovi casi di contagio in più in provincia di Pisa nelle ultime ore ( sono stati 867 dall'inizio dell'emergenza ), nessun decesso ( sono stati 77 ) e soprattutto molte guarigioni in più.

Oggi in Toscana se ne registrano altre 272 virali, con i guariti cresciuti del 4,3% e raggiungono quota 4.360 (il 44,7% dei casi totali).

Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1225 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2291 guariti.

Gli attualmente positivi in Toscana sono oggi 4.448, il 3,1% in meno di ieri. Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid che oggi sono complessivamente 443, 40 in meno di ieri (meno 8,3%), di cui 79 in terapia intensiva (meno 5 rispetto a ieri). E’ il punto più basso raggiunto dal 16 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 13 di marzo per le terapie intensive.