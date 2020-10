Covid, tamponi antigenici nelle Rsa

Piazze in fiamme in Italia: guerriglia da Nord a Sud contro il Dpcm

Covid nelle Residenze sanitarie assistite del territorio, screening con oltre diecimila test antigenici rapidi per ospiti e operatori

PISA — Screening a tappeto per tutti gli ospiti e il personale delle RSA. Lo avvierà a partire da lunedì 2 novembre, l’Azienda USL Toscana nord ovest come ulteriore misura per contrastare il contagio da Covid 19, che nelle residenze per anziani non autosufficienti del territorio ha colpito 359 dei 4623 ospiti e 158 dei 4815 operatori.

Lo screening non si limiterà alle Rsa, ma interesserà anche le residenze sanitarie per disabili, le residenze assistenziali e le comunità familiari per anziani autosufficienti.

In totale saranno circa 10.300 i tamponi antigenici rapidi che saranno utilizzati in questa prima campagna di monitoraggio, che l’Azienda USL è intenzionata a ripetere periodicamente