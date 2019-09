Pisa e le Filippine sono più vicine

Il vicesindaco Raffaella Bonsangue ha accolto a Palazzo Gambacorti le autorità consolari e governative delle Filippine

PISA — Il vicesindaco Raffaella Bonsangue ha accolto a Palazzo Gambacorti una rappresentanza consolare dell’Ambasciata della Repubblica delle Filippine. L’incontro istituzionale ha preceduto un seminario promosso dall’Ambasciata in collaborazione con il Consolato Generale delle Filippine a Firenze, sul tema dell’assistenza specifica ai cittadini filippini in Toscana in programma a Pisa questo fine settimana, occasione in cui le istituzioni incontreranno la comunità filippina presente da generazioni nel territorio di Pisa e provincia.

Il vicesindaco, nell’ambito della delega alla cooperazione internazionale, ha supportato le istituzioni filippine nell’organizzazione dell’evento, assolvendo anche alcune richieste specifiche del consolato, fra le quali quella di individuare un esperto sulla tematica del contrasto al fenomeno della tossicodipendenza che parlerà nel corso del seminario in programma.

“Stamattina ho con piacere dato il benvenuto ai rappresentanti del governo delle Filippine- ha dichiarato il Vicesindaco Raffaella Bonsangue - a nome dell'Amministrazione e della città; in Toscana, é presente la più grande comunità filippina del territorio nazionale. Oggi e domani, la rappresentanza consolare e quella governativa incontreranno la comunità filippina del territorio per una procedura di censimento e per incontri tematici come quello sulla legalità, in particolare, sui pericoli della droga. Ringrazio l'associazione Il Ponte e il suo presidente per la collaborazione e per la disponibilità. L' integrazione passa dalla condivisione dei valori e dalla consapevolezza che prima dei diritti vengono i doveri”.