Formazione e istruzione, obiettivo lavoro

Mazzeo, Nardini e Pieroni (Pd): “La Regione ha investito 86 milioni per politiche educative del territorio. Pisa cuore di formazione e istruzione”

PISA — Ieri mattina, nella sala del Consiglio della Provincia di Pisa, si è svolta l’iniziativa LIFT con la presenza dell’assessora regionale alla formazione e al lavoro, Cristina Grieco sui dati relativi al lavoro, alla frequenza scolastica, all’utilizzo del sistema della formazione professionale che riguardano il territorio pisano, al quale hanno preso parte i consiglieri regionali Pd Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni.

"Dal 2015 al 2020 la Regione Toscana ha investito oltre 86 milioni nelle politiche educative e formative del nostro territorio; risorse che hanno consentito di rafforzare in maniera strutturale il nostro tessuto formativo, economico, sociale. Quello portato avanti finora dalla Regione Toscana è un percorso prezioso, per il quale ringraziamo l’assessora Cristina Grieco. L’impegno dei prossimi cinque anni sarà quello di creare sempre più opportunità di lavoro e di buona occupazione specie per i giovani che escono dalle scuole e dalle Università e in questo Pisa, grazie alle sue Università e ai suoi centri di ricerca di eccellenza, può diventare il cuore della Toscana dal punto di vista della formazione e dell'istruzione”. È quanto hanno dichiarato i tre consiglieri regionali Pd Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni - a margine della presentazione dei dati del progetto.

"Dai dati presentati ieri mattina dall’assessora Grieco emerge che il tasso di disoccupazione in provincia di Pisa è di oltre un punto percentuale più basso di quello regionale: al 6,3 per cento rispetto al 7,4 – continuano Mazzeo, Nardini e Pieroni– Inoltre, i numeri del Piano Integrato per l’Occupazione ci dicono che su 396 inoccupati della provincia di Pisa che per sei mesi hanno ricevuto un sussidio di 500 euro attualmente l’83 per cento è inserito in un percorso di avviamento al lavoro".