Normale, De Philippis star tra giovani matematici

Il giovanissimo docente, formatosi alla Scuola Normale, volerà al congresso internazionale di Rio e subito dopo riceverà un premio internazionale

PISA — E' di due anni fa un riconoscimento ufficiale consegnato dalla Ems, la società europea di matematica, a Guido De Philippis, nativo di Fiesole, laureato a Firenze ed ex dottorando della Scuola Normale di Pisa, ( che a soli 33 anni, oggi, è docente associato presso la Sissa di Trieste ), per i suoi studi e le ricerche che l'avevano già collocato nel novero dei giovani matematici mondiali.

Adesso per Guido De Philippis, che si occupa di calcolo delle variazioni, la teoria geometrica della misura e le equazioni a derivate parziali, dove ha prodotto oltre 40 pubblicazioni, ottenendo brillanti risultati, arriverà un altro traguardo importante: la partecipazione, proprio assieme al suo relatore di tesi di dottorato di ricerca della Scuola Normale, il professor Luigi Ambrosio ( invitato come unico italiano tra i 21 prescelti per fare un intervento di fronte alla platea di 5000 studiosi ) al congresso mondiale dei matematici, che si svolgerà a Rio de Janeiro in agosto.

Proprio pochi mesi fa, a giugno, De Philippis si era aggiudicato l’edizione 2018 del “Premio internazionale Guido Stampacchia”, che l’Unione Matematica Italiana e la “Ettore Majorana Foundation and Centre for Scientific Culture” assegnano agli studiosi che abbiano svolto significative ricerche nel campo dell’analisi variazionale e delle sue applicazioni.

Subito dopo il Brasile, per il giovane astro nascente dell'analisi, arriverà dunque la Sicilia. Il riconoscimento a De Philippis sarà assegnato ad Erice durante una conferenza internazionale che si terrà dal 28 agosto al 5 settembre 2018.