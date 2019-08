In arrivo le sculture di Anna Chromy

Saranno posizionate nei luoghi più significativi della città e del litorale. E' un'iniziativa del Comune per valorizzare l'arte contemporanea

PISA — Grandi figure in bronzo, posizionate su piedistalli, saranno dislocate a breve nei luoghi significativi della città. Per la precisione in Piazza della Stazione, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza XX Settembre, San Michele in Borgo, Largo Ciro Menotti, Piazza delle Vettovaglie, Piazza dei Cavalieri, Via Santa Maria/Piazza del Duomo, fino ad arrivare a Marina di Pisa. in Piazza delle Baleari.

Le opere sono firmate dall'artista Anna Chromy, scultrice e pittrice originaria della Boemia che dal 1988 ha stabilito il proprio studio in Toscana a Pietrasanta, lavorando con fonderie e laboratori del territorio. E' stata lei stessa a proporre l'esposizione al Comune che ha accettato, assumendosi soltanto gli oneri di trasporto, installazione e vigilanza (circa 17mila euro).

Tutto questo perché "il Comune di Pisa - si legge nella relativa delibera di giunta - sostiene e collabora a iniziative che contribuiscono ad identificare la città anche a livello internazionale, quale fucina di arte e di cultura, promuovendone pertanto non solo gli aspetti culturali ma anche quelli artistici, storici e turistici".

Nello specifico, si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dall'assessore alla cultura Andrea Buscemi. L'iniziativa sottolinea, si legge ancora nel documento approvativo, "la corrispondenza - già evidenziata con altri progetti culturali - del connubio tra l’architettura medioevale, che caratterizza larga parte del tessuto storico-artistico della Città di Pisa, e l’arte contemporanea, creando - attraverso un apparente contrasto - attrazione e suggestioni da parte dell’osservatore".