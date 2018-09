La giornata della Protezione Civile

Giornata della Protezione Civile. Sabato 22 settembre in piazza Vittorio Emanuele incontro con la cittadinanza per fare il punto sulle attività

PISA — Sabato 22 settembre in Piazza Vittorio Emanuele II si terrà la XIV edizione della Giornata della Protezione Civile: un appuntamento ormai ricorrente per la città, un momento per fare il bilancio delle attività svolte incontrando autorità, cittadini ed operatori, volontari e non, quotidianamente impegnati nel settore della Protezione Civile. Per tutto il giorno nella piazza troverà spazio l’esposizione alla città dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dalla Protezione Civile di Pisa durante le emergenze e si svolgeranno attività dimostrative.

Questo il programma della giornata: alle 10 Santa Messa nella chiesa di San Domenica per San Pio, patrono della Protezione Civile. Alle 11 gli interventi delle autorità: l’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega alla Protezione Civile, Raffaele Latrofa; il prefetto Angela Pagliuca, il Dirigente della Protezione Civile Regionale Toscana Riccardo Gaddi e infine il sindaco Michele Conti che leggerà la relazione annuale. Alle 11.45 interverrà Agostino Miozzo, Direttore Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle 12 in conclusione si terrà la consegna dei tre premi di Protezione Civile.

Le Giornate di Protezione Civile si chiudono ogni anno con la cerimonia di consegna dei Premi di Protezione Civile. Dal 2006 vengono assegnati tutti gli anni i Premi Annuali della Protezione Civile, nati con lo scopo di promuovere, sviluppare e coltivare la crescita dell’impegno nell’ambito della Protezione Civile.