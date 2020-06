Salvini in Toscana, Ceccardi è la candidata

Il centrodestra avrebbe trovato la quadra sui candidati per le regionali: l'ex sindaca cascinese correrà per la Toscana, dove è atteso Salvini

PISA — Circolano parecchie indiscrezioni, in queste ore, circa il trovato accordo nel centrodestra sui nomi di chi candidare alla guida delle Regioni, alle elezioni slittate in autunno a causa del coronavirus. Per la Toscana l'accordo prevederebbe la candidatura della leghista Susanna Ceccardi, nome che circolava da tempo, già sindaca di Cascina prima di essere eletta al Parlamento Europeo.

Una conferma ufficiale non c'è, va detto, ma il tour in Toscana che Matteo Salvini ha messo in programma per domani, martedì 23 giugno, la dice lunga: sarà prima a Lucca, quindi a Santa Croce sull’Arno in provincia di Pisa, infine a Vada, Follonica e Grosseto. E già stasera è in programma una prima tappa a Viareggio.

Se l'investitura ufficiale di Susanna Ceccardi a candidata del centrodestra per governare la Regione Toscana non arriverà oggi, insomma, il giro di Salvini in Toscana previsto per domani potrebbe essere l'occasione giusta.

Alla sfida con Susanna Ceccardi per la poltrona di governatore della Toscana il candidato della coalizione di centro sinistra è Eugenio Giani, per il Movimento 5 Stelle c'è Irene Galletti, per Toscana a Sinistra Tommaso Fattori e, per Patto per la Toscana, Roberto Salvini.