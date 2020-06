Mazzeo, "Dimissioni Cerri? Invito a ripensarci"

"A 90 giorni dalle elezioni il nostro partito ha bisogno di tutto tranne che di una lacerazione così forte", dice il consigliere regionale

PISA — Le dimissioni da segretario provinciale del Pd pisano da parte di Fabrizio Cerri sono diventate ufficiali da poche ore. Il diretto interessato ( vedi articolo correlato ) ha parlato apertamente di "Delegittimazione" del suo ruolo, citando, tra le altre cose il dibattito aperto per la formazione della lista alle elezioni regionali e il documento arrivato sul suo tavolo per chiedere di anticipare la direzione provinciale del partito che discutesse proprio di questo tema. Un documento firmato tra gli altri da Antonio Mazzeo:

"È una scelta che mi dispiace molto - commenta il consigliere regionale - e rivolgo fin da subito a Cerri un invito a ripensarci perché, a 90 giorni dalle elezioni amministrative e regionali, il nostro partito ha bisogno di tutto tranne che di una lacerazione così forte. So bene, anche per esperienza diretta, che non è semplice guidare una comunità plurale come la nostra, ma non possiamo pensare di affrontare due partite decisive come il voto di Cascina e quello contro Salvini e la Ceccardi per la Toscana in condizioni di debolezza e incertezza o peggio ancora con un partito commissariato".

"Avere posizioni anche diverse, all'interno di un partito, è legittimo ma se dobbiamo discutere, facciamolo per trovare soluzioni a questi temi che sono fondamentali per la vita vera di migliaia di famiglie. Dare l'impressione di dedicare tempo ed energie a dibattiti autoreferenziali, in un momento così grave come quello che stiamo vivendo, suonerebbe a dir poco incomprensibile", conclude Mazzeo.