Mirko Di Cristofaro, il pisano star del ju-jitsu

Di Cristofaro, settimo dan, ha 47 anni. E' considerato "Il maestro dei maestri" e viaggia in tutto il mondo per insegnare la disciplina

PISA — Un campione o meglio un maestro. Anzi, un maestro di maestri. Perchè Mirko Di Cristofaro, pisano ( lo rivendica orgogliosamente, "Di Porta a Lucca"), è ormai una star internazionale del Ju-Jitsu, una disciplina che insegna in giro per il Mondo e che l'ha portato a diventare punto di riferimento per centinaia di istruttori che, a loro volta, tramandano l'arte.

Sì, perchè è necessario precisarlo chiaramente. Quando si parla di "Arte marziale" lo sport c'entra, l'agonismo pure, ma il concetto è più ampio, complesso, fascinoso. Quello stesso fascino che Di Cristofaro ha subito da ragazzo e che porta con sè, ogni giorno, quando parla di quello che fa e soprattutto mostra, nella pratica, ciò che ancora si può fare.

Non ci sono limiti quando si è artisti e il paragone più calzante è quello con la linguistica. La grammatica è uguale per tutti, ma la padronanza e l'applicazione possono farti diventare un grande interprete, con uno stile proprio.

Ecco, Di Cristofaro è questo. Il ju-jitsu dove si applica è moderno e occidentalizzato e lo stile è stato tramandato dal suo soke ( maestro ) Robert Clark, un inglese che ha sviluppato, senza snaturarla, l'antica tecnica.

"E' una difesa personale moderna, che porta con sè lo sviluppo della percezione in diversi contesti, il senso del particolare", spiega, "Se vogliamo definire lo stile più europeo possiamo dire si è sviluppato restringendo i movimenti ma non, per questo, senza evoluzione e sviluppo".

Di Cristofaro è arrivato al ju-jitsu passando prima da una grande scuola di karate, quello del maestro Bibi Gufoni. A sedici anni, poi, la folgorazione per l'altra disciplina. "Ma il karate mi è servito tantissimo come base" precisa.

Dai 16 ai 22 anni una escalation continua: gare, stages, cinture, con un altro grande maestro, Stefano Mancini. "Il mio bar era la palestra" - racconta Di Cristofaro, parlando di rinunce, ma sempre mirate a dove lo portava il suo cuore. E titoli, medaglie. Fino a che Di Cristofaro capisce una cosa che poi lo accompagnerà nel resto del suo cammino. "L'agonismo ti mette delle regole, dei confini", dice. E l'amore per il ju-jitsu lo porta oltre i limiti, a mettere l'anima, a sviluppare la mente, a diventare un "Divulgatore".

"Vede, io oggi sono il mezzo col quale sto trasmettendo questa arte e questa è la cosa più importante". Di Cristofaro è un settimo dan, uno dei pochi al mondo e sicuramente uno dei più giovani. Quello stesso Mondo che lui gira per insegnare ( a Israeliani, Bulgari e Iracheni solo per fare qualche esempio ) e tramandare. Negli anni la sua attività non gli ha impedito di avere un lavoro "normale" ( da informatico ), famiglia e amici.

Con in primo piano sempre un qualcosa che porta dentro e che vuole trasmettere: la bellezza e la cultura immense dell'arte marziale.