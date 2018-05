Nomine negli aeroporti, è polemica

Ipotesi Zambito per il cda di Toscana Aeroporti, insorge il centrodestra: "Assurda la nomina di un assessore in scadenza di mandato"

PISA — Ylenia Zambito, attuale assessore all'urbanistica del Comune di Pisa, potrebbe essere nominata dal sindaco Filippeschi nel cda di Toscana Aeroporti.

Una ipotesi sulla quale il candidato a sindaco per il centrodestra Michele Conti ( che ieri ha inaugurato il suo comitato elettorale in Borgo Largo ) è insorto:“La nomina di Ylenia Zambito nel Cda di Toscana Aeroporti è l’ennesimo atto con cui il Pd prosegue nella riproposizione del solito metodo del potere che vuole auto-conservarsi. Filippeschi si rassegni, il suo mandato è scaduto e non può più essere rieletto, la smetta di fare l’accaparratore parcheggiando i suoi assessori e i suoi fedelissimi nelle aziende partecipate. La sua protervia gli fa ignorare le regole basilari della civiltà politica che imporrebbero, piuttosto, che un sindaco uscente e mai più rientrante non occupi, con decisioni che andranno a incidere sulla amministrazione della città, ruoli e posizioni di fiducia del futuro sindaco”.

Conti chiede a Filippeschi di smettere di calpestare le regole della civiltà politica e lancia un appello agli altri candidati a sindaco: “Rivolgo perciò un appello a tutti i candidati a sindaco affinché anche loro dicano a Filippeschi di fermarsi, di mettere giù le mani dal controllo della città, che non è una sua proprietà personale, ma è res publica, cosa pubblica. Filippeschi abbia rispetto per il sindaco che vincerà le elezioni e lo lasci libero di decidere a chi riservare ruoli di fiducia come lui stesso è stato libero finora di fare. Revochi le nomine già fatte e di procedere per le successive usando buon senso e rispetto”.

Conti nelle ultime ore è andato all'attacco anche della Società della Salute definendolo un "Carrozzone inutile e costoso. Dal 2009 al 2013, bruciati tre milioni di euro per i rom. Sottratti alle reali esigenze socio-sanitarie dei cittadini importanti fondi e finanziamenti”.

Il candidato del centro sinistra Andrea Serfogli, che lunedì sette maggio aprirà la sua campagna elettorale alle 18 alle Officine Garibaldi, ha parlato dei suoi programmi sulla sicurezza:

“La sicurezza dei cittadini pisani è una priorità sulla quale sono cosciente sia fondamentale impegnarsi di più. Fino a oggi, l'amministrazione ha lavorato dal punto di vista del coordinamento con le forze dell'ordine, che se ne occupano direttamente, chiedendo e ottenendo qualche unità di personale in più. Ma se il presidio del territorio è importante, noi dobbiamo lavorare con grande impegno su quello che possiamo fare direttamente come città.

Ecco le nostre proposte, che saranno integrate dal percorso partecipativo che ho in mente di svolgere sul territorio: aumento dell'organico dei vigili urbani (almeno 20 unità in più) con una maggiore presenza - e controllo - sul territorio; almeno due pattuglie dei vigili presenti nelle ore notturne; presìdi efficaci dei quartieri; unità cinofile per controllare le zone più degradate, dove lo spaccio è il portatore prevalente dell'insicurezza dei cittadini e dei fenomeni di microcriminalità; aumento della videosorveglianza, da 100 a 300 videocamere soprattutto nel cuore vivo della città, vale a dire i quartieri periferici”.

“Ma occorre anche – prosegue Serfogli – rafforzare il controllo sociale dato dalla presenza attiva dei cittadini sul territorio. In due parole: partecipazione e condivisione. Priorità, quindi, alla vita autonoma dei quartieri, con piazze belle, verdi, vive, dove il controllo della sicurezza sia dato dalla presenza di cittadini. Sviluppare applicazioni tecnologiche grazie alle quali gruppi di cittadini avranno un contatto diretto con le forze dell'ordine per le segnalazioni di problemi relativi alla loro sicurezza, in modo da avere punti di riferimento certi e interventi immediati”.