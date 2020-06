Controlli notturni, denunce e sequestri

Polizia impegnata nell'attività di controllo notturna. Identificati due spacciatori e sequestrate novanta bottiglie di birra

PISA — Individuati dalla Polizia, nei pressi di Via Notari, due cittadini nordafricani intenti a spacciare.

Sono stati trovati in possesso di dieci grammi di hashish e marijuana e sono stati denunciati.

In piazza dei Cavalieri sequestraste 90 bottiglie di birra, di varie marche, rinvenute in strada e pronte per essere vendute abusivamente.