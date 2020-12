Riaperto in anticipo il ponte sulla via Emilia

Ponte sulla 206 tra Pisa e Vicarello riaperto alla circolazione stradale da oggi in anticipo sui tempi previsti per i lavori

PISA — Riaperto oggi alla circolazione il ponte sulla 206 tra Pisa e Vicarello, oggetto di manutenzione straordinaria effettuata dalla Provincia di Pisa.

“Riusciamo a riaprire in anticipo l’infrastruttura al traffico, con alcuni giorni di vantaggio rispetto anche alle più rosee previsioni”, ha spiegato il presidente Massimiliano Angori. “Sul ponte sarà necessario, già a partire dai prossimi giorni, eseguire delle rifiniture, per questo motivo con apposita ordinanza è stato istituito, in entrambe le direzioni di marcia, un doppio abbattimento del limite di velocità.

Inoltre, durante il periodo compreso tra il 9 ed il 20 dicembre, fatta eccezione per i giorni festivi e prefestivi, saranno istituite delle fasi di circolazione a senso unico alternato, regolate da impianto semaforico o movieri,

Ovviamente, la circolazione viene riaperta in totale sicurezza per gli utenti della strada, trattandosi appunto di sole rifiniture da dover realizzare”, aggiunge il Presidente. “Riapriamo, anticipando addirittura i tempi del cronoprogramma che già aveva ridotto a 45 giorni la chiusura che altrimenti sarebbe stata di 120 giorni con istituzione del senso unico alternato, e lo facciamo in concomitanza col passaggio in zona arancione della Toscana per l’emergenza sanitaria da Covid19, elemento che aiuterà la circolazione di tutti quei cittadini che dovranno spostarsi per i motivi consentiti, legati a ragioni di lavoro, salute o necessità”, ha aggiunto il consigliere con delega alla viabilità e alle infrastrutture Sergio Di Maio.