"A Cisanello mesi di attesa per un'ecografia"

Roberto Salvini e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega, denunciano lunghe liste di attesa per le ecografie di accrescimento

PISA — “Non passa giorno - hanno raccontato amareggiati Roberto Salvini e Jacopo Alberti, consiglieri regionali della Lega - che le cronache giornalistiche non pongano alla ribalta le palesi disfunzioni della Sanità toscana. Ultimo in ordine di tempo il caso di una signora in gravidanza che dovendo fare una specifica ecografia, ha avuto la sgradita sorpresa di scoprire che avrebbe dovuto attendere diversi mesi prima di poter effettuare l’indispensabile esame.

In alternativa, per anticipare un po’ la data della visita diagnostica si sarebbe dovuta spostare a Livorno, oppure, cosa che la protagonista sarà costretta a fare, rivolgersi ad una struttura privata. Insomma, possibile che non si riesca a risolvere l’annosa problematica delle liste d’attesa? A parole, la Regione sembra impegnata al massimo sulla delicata tematica, ma poi la realtà quotidiana, dice esattamente il contrario.

Vogliamo, finalmente, adottare in toto quanto previsto da un nostro emendamento del dicembre 2015 che prevedeva la possibilità di svolgere esami in ospedale anche la domenica ed in alcune sere di giorni feriali? In pratica, dai tanti ed inutili proclami di vicinanza ai cittadini, vogliamo, finalmente, agire seriamente per il bene dei toscani?”