Si recupera il percorso nel bosco

San Rossore, iniziato il recupero del percorso accessibile 'Sabrina Bulleri'. Parte dalla via del Gombo e attraversa il bosco

PISA — Anche durante l'emergenza Covid continuano i lavori di riqualificazione del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nei giorni scorsi è partito l'intervento di recupero del percorso intitolato a Sabrina Bulleri, ex-dipendente del Parco e campionessa paralimpica di atletica nei 100 e 200 metri piani e nella staffetta 4x100. "Un lavoro molto importante che tornerà a rendere fruibile questo bellissimo percorso accessibile a tutti e immerso nel bosco mesofilo» spiega il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini. Il sentiero parte dalla via del Gombo e si dirige verso nord-ovest fino alle aree umide caratteristiche di San Rossore, in particolare fino ad un osservatorio ornitologico che si affaccia sul Paduletto ed ha lo scopo di far conoscere la biodiversità vegetale ed animale della Tenuta".



Realizzato nel 2003, il percorso era stato reso inagibile dalle radici degli alberi: "In un mese saranno rimessi a posto i primi 250 metri del percorso che portano alla prima area umida, rendendoli pienamente accessibili a tutti grazie al finanziamento del 'Programma Interreg Italia-Francia Marittimo' relativo al 'Progetto Cambio-via sui percorsi della transumanza' di cui è capofila la Regione Toscana" continua il direttore Riccardo Gaddi. Ad occuparsi dell'intervento la Cooperativa agricola Forestale Appennino di Stazzema che si è aggiudicata la gara per 25mila euro. Il progetto consiste nella realizzazione di percorso pedonale a raso di un metro e mezzo di larghezza in stabilizzato, legno e rete metallica ondulata, affiancato da staccionata su un lato, nel rispetto della pendenza massima. Seguiranno altri interventi per completare il percorso nella sua interezza.