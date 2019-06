"Spiagge ghiaia, intervento a stagione in corso"

Rimodellamento spiagge di ghiaia, l'assessore Bedini: “La Regione si organizzi meglio anziché perdere tempo a fare figuracce a mezzo stampa”

PISA — In merito alle problematiche delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa e all'erosione costiera, interviene l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa, Filippo Bedini:

"Corre l’obbligo di smentire quanto sostenuto dalla Regione Toscana e dal suo Presidente poiché, in merito all'intervento di rimodellamento delle spiagge di ghiaia con le sue parole Enrico Rossi implicitamente conferma che l'esecuzione dell'intervento è a suo carico, e che sarà realizzato, purtroppo, entro la fine del mese di giugno, a stagione balneare, già avviata come del resto è accaduto negli anni passati. E’ evidente che c’è un rimpallo di competenze fra Provincia e Regione, i soggetti che negli anni passati hanno provveduto a eseguire i lavori. Quel che è certo è che non risulta nessun atto deliberativo che nel frattempo sia intervenuto a trasferire le competenze al Comune. E’ da sottolineare anche che, l’unico atto che vedeva coinvolta l’amministrazione comunale era l’autorizzazione all’accesso con i mezzi d’opera a chi doveva eseguire i lavori, richiesta che quest’anno non è ancora pervenuta; del resto non poteva essere altrimenti visto che la delibera di finanziamento per l’intervento di rimodellamento che stanzia 30 mila euro, è stata approvata dalla Giunta Regionale solo questa settimana, con grave ritardo rispetto alle esigenze del litorale, dei suoi commercianti e dei turisti. La Regione si organizzi meglio per dare risposte tempestive, anziché perdere tempo a fare figuracce a mezzo stampa, pianificando i lavori in tempi congrui, visto che si tratta, è bene sottolinearlo, di intervento ordinario di manutenzione di opera di difesa marittima che deve essere fatto ogni anno. La Regione, per sua stessa ammissione, non è in grado di gestire la vicenda visto che, lo stesso Rossi, ha evidenziato la necessità di rivedere, per il 2020, le competenze in merito al rimodellamento delle spiagge di ghiaia, questione rimandata in specifici incontri tecnici".