Il Frecciarossa debutta sui binari della Tirrenica

Collegherà Roma a Milano in 7 ore con fermate a Forte Dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Capalbio

PISA — Trenitalia ha annunciato alcune novità per quest'estate, fra le quali il debutto di un Frecciarossa 1000 lungo la linea Tirrenica. Partirà da Milano Centrale alle 13,10 per arrivare a Roma Termini alle 20,03. Il percorso inverso vedrà la partenza da Roma alle 16,56, con arrivo a Milano alle 23,59. Le prime corse domenica 14 giugno.

Circa 7 ore di tragitto - in alcuni tratti tempi di percorrenza come il Frecciabianca, perché i binari della Tirrenica non sono per l'alta velocità, ma biglietti di poco più cari - con fermate in Toscana a Forte Dei Marmi, Viareggio, Pisa, Livorno, Campiglia Marittima, Grosseto, Orbetello e Capalbio. Tra le fermate non contemplate, dunque: Massa, Carrara e Cecina.

Il Frecciarossa sulla Tirrenica è stato varato da Trenitalia per rispondere alla previsione di un incremento della vacanze in Italia e in Toscana da parte degli stessi italiani.

Sempre in quest'ottica, è stato attivato un servizio in corrispondenza, effettuato con i nuovi treni Vivalto e Jazz, che permetterà di raggiungere le località tra La Spezia e Pisa e tra Livorno e Grosseto non servite dal Frecciarossa 1000.