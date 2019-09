Un bergamasco nuovo commissario della Lega Toscana

Il deputato Daniele Belotti è stato scelto dal leader del Carroccio Matteo Salvini per subentrare a Susanna Ceccardi che lascia l'incarico

PISA — Il deputato Bergamasco Daniele Belotti è il nuovo commissario della Lega Toscana. Il leader del Carroccio Matteo Salvini ha nominato Belotti in seguito alla decisione di Susanna Ceccardi di lasciare l'incarico (vedi l'articolo collegato).

Classe 1968, Giornalista pubblicista e consulente aziendale, Daniele Belotti è stato eletto alla Camera dei deputati nel 2018 nella circoscrizione Lombardia 3. Il parlamentare della Lega è membro della commissione Cultura, scienza e istruzione.





Foto di Susanna Ceccardi da Facebook



"Oggi inizia una nuova esperienza - ha scritto Belotti su Facebook- Matteo Salvini mi ha nominato commissario della Lega Toscana. Un impegno pesante, soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali, che però potró affrontare con una squadra di altissimo livello, a cominciare da Susanna Ceccardi, votatissima in Europa e commissaria uscente che, giustamente, merita un periodo di riposo visto che tra pochi giorni sarà mamma. Mi scuso fin d’ora con i leghisti e i cittadini bergamaschi se saró un po' meno presente, ma conto, organizzandomi bene, di ridurre al minimo le mie “assenze” orobiche. Mi vedo già in numerosi viaggi notturni tra Bergamo-Roma e la Toscana. Avanti tutta..".