Ryanair, nuova rotta invernale Pisa-Praga

Tre voli a settimana verso la capitale ceca. Il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai: "Pisa un nodo strategico"

PISA — Ryanair ha lanciato la nuova rotta invernale Pisa – Praga, che con tre voli a settimana, da oggi sarà operata come parte della programmazione Ryanair per l’inverno 2018/2019.

Per festeggiare il nuovo collegamento per Praga, Ryanair ha messo in vendita posti a partire da 9,99 euro per viaggiare da Pisa fino a gennaio 2019, e disponibili per prenotazione entro la mezzanotte di giovedì 1 novembre sul sito Ryanair.com.

“Siamo particolarmente entusiasti di inaugurare la nuova rotta invernale per Praga, una delle città più affascinanti d’Europa -ha detto il presidente di Toscana aeroporti Marco Carrai - Per Toscana Aeroporti è la migliore conferma di un rapporto consolidato ormai da anni con Ryanair. Siamo orgogliosi che la Toscana, e Pisa in particolare, continuino a rappresentare un nodo strategico per le connessioni di una delle maggiori compagnie aeree del mondo”.